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Архив - Донецкая область

Мужчина подорвался на гранате на детской площадке

07.01.2017 13:02
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Мужчина подорвался на гранате на детской площадке в оккупированном Донецке вечером в пятницу. Об этом сообщают пользователи соцсетей. 

Дончане пишут, что взрыв был слышен примерно в 19 часов по местному времени (18 часов по киевскому времени). 

"Жахнуло хорошо, сигнализации на машинах сработали", "Да там у человека в руках граната взорвалася как сказали полицейские , я там понятым был", " Была в том районе в это время, видела как машины полиции поехали в ту сторону", "Сказали что на детской площадке возле 75-го дома (по Панфилова – ред.) бахнуло", - пишут жители города. 

 

Источник: ostro.org.



Теги: Донбасс, мужчина, граната
 
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