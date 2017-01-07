Мужчина подорвался на гранате на детской площадке

07.01.2017 13:02

Мужчина подорвался на гранате на детской площадке в оккупированном Донецке вечером в пятницу. Об этом сообщают пользователи соцсетей.



Дончане пишут, что взрыв был слышен примерно в 19 часов по местному времени (18 часов по киевскому времени).



"Жахнуло хорошо, сигнализации на машинах сработали", "Да там у человека в руках граната взорвалася как сказали полицейские , я там понятым был", " Была в том районе в это время, видела как машины полиции поехали в ту сторону", "Сказали что на детской площадке возле 75-го дома (по Панфилова – ред.) бахнуло", - пишут жители города.

Источник: ostro.org.