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Боевики "ДНР" запросили на обмен Нелли Штепу
Боевики запрашивают на обмен бывшего мэра Славянска Нелли Штепу, которую сейчас судят в Харькове. Об этом свидетельствую списки, обнародованные народным депутатом Надеждой Савченко.
В частности, в опубликованных нардепом Надеждой Савченко списках людей, которых запрашивают на обмен представители "Л/ДНР", под номером 517 указана экс-городской голова Славянска Нелли Штепа.
Как сообщалось ранее, мэра Славянска Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. Ей инкриминируют призывы к изменению границ Украины, содействие проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Штепе объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации). Дело рассматривает Червонозаводский райсуд Харькова.
Фото: novostimira.net/
Теги: Донбасс, обмен, список, Нелли Уварова, боевики
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