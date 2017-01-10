Боевики "ДНР" запросили на обмен Нелли Штепу

10.01.2017 15:14

Боевики запрашивают на обмен бывшего мэра Славянска Нелли Штепу, которую сейчас судят в Харькове. Об этом свидетельствую списки, обнародованные народным депутатом Надеждой Савченко.



В частности, в опубликованных нардепом Надеждой Савченко списках людей, которых запрашивают на обмен представители "Л/ДНР", под номером 517 указана экс-городской голова Славянска Нелли Штепа.



Как сообщалось ранее, мэра Славянска Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. Ей инкриминируют призывы к изменению границ Украины, содействие проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Штепе объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации). Дело рассматривает Червонозаводский райсуд Харькова.



