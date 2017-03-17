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Донецкого ученого Игоря Козловского внесут в списки на обмен пленными - глава СБУ

17.03.2017 15:44
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Донецкого ученого Игоря Козловского внесут в списки на обмен пленными - глава СБУ

Ученый-религиовед из оккупированного Донецка Игорь Козловский, находящийся в плену боевиков террористической организации ДНР уже год, будет внесен в список обмена. Об этом сегодня журналистам заявил глава СБУ Василий Грицак,  сообщает LIGA.net.

"Узнав об этом из сети, мы обязательно дадим поручение соответствующим оперативным подразделениям проверить информацию, связаться с родными и после этого определимся в целесообразности внесения его в списки людей, за возвращение которых необходимо бороться. Думаю, что однозначно мы будем вносить его в списки тех людей, которых нужно вернуть домой", - сказал он. 

Как сообщалось ранее, Игорь Козловский уже более года по надуманным обвинениям находится в плену у боевиков "ДНР". 


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, обмен, список, Игорь Алексеев, пленные, ученый
 
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