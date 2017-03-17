Донецкого ученого Игоря Козловского внесут в списки на обмен пленными - глава СБУ

17.03.2017 15:44

Ученый-религиовед из оккупированного Донецка Игорь Козловский, находящийся в плену боевиков террористической организации ДНР уже год, будет внесен в список обмена. Об этом сегодня журналистам заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает LIGA.net.



"Узнав об этом из сети, мы обязательно дадим поручение соответствующим оперативным подразделениям проверить информацию, связаться с родными и после этого определимся в целесообразности внесения его в списки людей, за возвращение которых необходимо бороться. Думаю, что однозначно мы будем вносить его в списки тех людей, которых нужно вернуть домой", - сказал он.



Как сообщалось ранее, Игорь Козловский уже более года по надуманным обвинениям находится в плену у боевиков "ДНР".