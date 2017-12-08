В ОРЛО сделали заявление касательно обмена пленными

08.12.2017 11:47

Обмен удерживаемыми лицами, заявленный некоторыми СМИ на 9 декабря, не состоится. Об этом сообщила представитель пророссийской группировки "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы минских переговорщиков, руководитель рабочей группы ОРЛО по обмену военнопленных Ольга Кобцева.



"Последнее заседание (Контактной группы) проходило в рамках согласовательных моментов по вопросу обмена военнопленных. Отсутствовал (спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам Виктор) Медведчук, (представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина) Геращенко. Присутствовали эксперты, поэтому с ними мы могли согласовать технические вопросы, уточнить детали. И, к сожалению, украинской стороне необходимо еще время для проведения процессуальной очистки лиц, которых они в рамках предстоящего обмена будут передавать", - заявил Кобцева.



По ее словам, есть шанс произвести обмен до Нового года, но его "однозначно не будет завтра, 9 декабря".



По словам Кобцевой, ОРДЛО готовы передать украинской стороне 74 человека: 16 человек со стороны "ЛНР" и 58 - со стороны "ДНР".



Украинская сторона намерена отпустить более 300 удерживаемых сторонников ОРДЛО.



Отметим, что 7 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вене обсудил главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы обмена заложниками.