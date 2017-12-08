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В ОРЛО сделали заявление касательно обмена пленными
Обмен удерживаемыми лицами, заявленный некоторыми СМИ на 9 декабря, не состоится. Об этом сообщила представитель пророссийской группировки "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы минских переговорщиков, руководитель рабочей группы ОРЛО по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
"Последнее заседание (Контактной группы) проходило в рамках согласовательных моментов по вопросу обмена военнопленных. Отсутствовал (спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам Виктор) Медведчук, (представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина) Геращенко. Присутствовали эксперты, поэтому с ними мы могли согласовать технические вопросы, уточнить детали. И, к сожалению, украинской стороне необходимо еще время для проведения процессуальной очистки лиц, которых они в рамках предстоящего обмена будут передавать", - заявил Кобцева.
По ее словам, есть шанс произвести обмен до Нового года, но его "однозначно не будет завтра, 9 декабря".
По словам Кобцевой, ОРДЛО готовы передать украинской стороне 74 человека: 16 человек со стороны "ЛНР" и 58 - со стороны "ДНР".
Украинская сторона намерена отпустить более 300 удерживаемых сторонников ОРДЛО.
Отметим, что 7 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вене обсудил главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы обмена заложниками.
Теги: Донбасс, обмен, ЛНР, пленные, ОРЛО
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