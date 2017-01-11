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В группе «Информационное сопротивление» жестко отреагировали на «списки» Савченко
Народный депутат Украины Надежда Савченко не единственная, которая собирала данные об украинцах, попавших в плен к боевикам. Однако она первая, которая решилась пиариться на этой теме. Об этом заявил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
Он указал, что его группа пыталась «отрабатывать» тему пленных еще с весны 2014 года, когда она возникла, однако, выслушав доводы спецслужб, не стала ее афишировать.
«Тогда представители спецслужб попросили эту тему не трогать и объяснили почему. Привели нам конкретные факты. Причина — мошенничество, тема, которая сейчас на слуху. Ведь есть риск того, что с родственников потребуют деньги за людей, которые находятся в плену», — сказал Тымчук.
Он отметил, что известны случаи, когда переговоры об обмене пленными срывались из-за того, что ставала известна какая-либо информация. По его словам, переговорный процесс — очень тонкая сфера, и им должны «заниматься люди, которые знают, что они делают, знают правила „игры“ и знают, как не навредить. Савченко к таким людям не относится».
«Существует и политический момент: переговоры идут по линии государственных структур, уполномоченных государством людей. Иначе, зачем тогда переговоры с государством Украина?» — заявил он.
По его словам, тему пленных для спекуляций использует только Российская Федерация, а в Украине ранее таких желающих не было.
«Когда Савченко говорит, что она опубликовала фамилии пленных для того, чтобы избежать спекуляций, я, с украинской стороны, вижу единственного человека, который спекулирует на этой теме, — это сама Савченко. Она сделала „подвиг“, ведь даже самые одиозные украинские политики никогда на эту тему не пиарились. Она полезла в эту сферу именно из этих мотивов, на мое глубокое убеждение», — заявил Тымчук.
Источник Факты и комментарии.
Теги: Донбасс, список, пленные
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