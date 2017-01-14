Переселенцам предлагают выучиться на дизайнеров и IT-шников

14.01.2017 11:57

Благотворительный фонд «КАРИТАС» и Компьютерная Академия ШАГ приглашают внутренне перемещенных лиц на бесплатное обучение.

Бесплатные курсы проводятся в пяти городах ─ Днепр, Харьков, Запорожье, Краматорск, Мариуполь.

Как сообщает сайт мариупольского филиала Академии Шаг, можно выбрать одно из предлагаемых направлений: Photoshop, Реклама, 1C Бухгалтерия/Предприятие, web-разработка, системное администрирование и программирование под OS Android.

Количество мест ограничено. Условия участия: отсутствие официального трудоустройства и наличие «справки переселенца».

Программа действует до июня 2017 года.

Подробная информация по отбору кандидатов и заявки на обучение принимаются по тел.: 067 644 07 27, 050 359 65 59 (Фонд «КАРИТАС»)