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Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
Председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев, советник вице-премьер-министра Украины Павла Розенко Руслан Калинин считает, что Украине стоить урезать социальные выплаты для большинства вынужденных переселенцев, чтобы использовать эти деньги на программу "Доступное жилье" для них.
Об этом Калинин рассказал в интервью "Апострофу".
"Этих денег (социальных выплат – ред) не хватает на то, чтобы полноценно снимать квартиру, даже если в семье эти выплаты получает не один человек. Государство загоняет себя в угол. Ежегодно мы тратим 115 миллионов долларов на эти выплаты, а в бюджете 2018 года на эти цели заложено 120 миллионов. Мы финансируем эту компенсацию, но не решаем жилищную проблему и не финансируем государственную программу. Мы предлагаем пересмотреть социальные выплаты и выплачивать их наиболее нуждающимся: матерям-одиночкам, людям с инвалидностью, несовершеннолетним детям. А трудоспособному населению выплаты урезать и за счет сэкономленных средств запустить наконец жилищные программы", - заявил он.
Калинин признался, что украинской власти будет тяжело пойти на подобный шаг в связи с приближением выборов.
"Это сложно. Я общался с представителями высших эшелонов власти об этих инициативах, и они не против, а даже поддерживают, ведь идея-то правильная. Но нужна четкая консолидированная позиция всех переселенцев и общественных организаций. К сожалению, такой позиции нет. Ряд переселенцев согласны получить хоть какой-то шанс на собственное жилье, если не в этом году, то через год, через пять, через семь лет", - рассказал он.
Таким образом, отмечает наш собеседник, возможно начать обеспечивать жильем порядка 3000 переселенцев в год.
"По нашим предварительным подсчетам, можно будет экономить около 40 миллионов долларов ежегодно. Куда их пустить? Половину эти денег можно будет пустить на программу "Доступное жилье", чтобы переселенец, который имеет возможность заплатить 50% стоимости квартиры, воспользовался помощью государства, а оставшуюся сумму пустить на покупку квартир для незащищенных слоев населения и покупать эти квартиры в небольших городах, рассматривать варианты вторичного жилья. Кроме того, тех переселенцев, которым будет выдана квартира, нужно лишить статуса переселенца, ведь они становятся уже местными жителями и лишаются социальных выплат. В итоге 1200-1300 человек в год мы сможем обеспечить жильем, перестать им платить выплаты и пустить сэкономленные деньги в общий бюджет этих 40 миллионов", - рассказал Калинин.
Также, наш собеседник предложил государству позволить переселенцам приватизировать их временное жилье в санаториях и общежитиях, где они сейчас проживают.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, переселенцы
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