«ДНР» и «ЛНР» обходятся России в 3 млрд долларов в год, – Жебривский

15.01.2017 12:10

России содержание неподконтрольной территории Донбасса обходится примерно в 3 млрд долларов в год. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Мы четко осознаем, что на сегодняшний день так называемых "налогов" так называемых "ДНР", "ЛНР" – кот наплакал. Да, они сдирают с бизнеса, с оборота, но ключевой финансовый ресурс идет из России», – сказал он.

По словам Жебривского, «России обходится содержание этой территории примерно в 3 млрд долларов в год. На сегодняшний день, это – вся бюрократия, учителя, врачи, много забирают пенсионеры. Некоторые вещи могут направляться, например, на дорогу».

«Очень много разворовывается как "местными чиновниками", так и теми россиянами, которые сидят на этих финансовых потоках, и они заинтересованы. Когда уменьшается количество финансового ресурса, то, безусловно, нужно показать обострения», – комментирует он.

По его словам, вторая причина – «могут быть какие-то "войнушки" между собой по потокам угля, или другим вещам, передел хозяйственных, экономических вещей. Этот экономический фактор – это либо помощь из России так называемая, или перераспределение финансовых потоков, который есть внутри так называемой "ДНР"».

Источник Донецкие новости