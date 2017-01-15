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«ДНР» и «ЛНР» обходятся России в 3 млрд долларов в год, – Жебривский

15.01.2017 12:10
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«ДНР» и «ЛНР» обходятся России в 3 млрд долларов в год, – Жебривский

России содержание неподконтрольной территории Донбасса обходится примерно в 3 млрд долларов в год. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Мы четко осознаем, что на сегодняшний день так называемых "налогов" так называемых "ДНР", "ЛНР" – кот наплакал. Да, они сдирают с бизнеса, с оборота, но ключевой финансовый ресурс идет из России», – сказал он.
По словам Жебривского, «России обходится содержание этой территории примерно в 3 млрд долларов в год. На сегодняшний день, это – вся бюрократия, учителя, врачи, много забирают пенсионеры. Некоторые вещи могут направляться, например, на дорогу».
«Очень много разворовывается как "местными чиновниками", так и теми россиянами, которые сидят на этих финансовых потоках, и они заинтересованы. Когда уменьшается количество финансового ресурса, то, безусловно, нужно показать обострения», – комментирует он.
По его словам, вторая причина – «могут быть какие-то "войнушки" между собой по потокам угля, или другим вещам, передел хозяйственных, экономических вещей. Этот экономический фактор – это либо помощь из России так называемая, или перераспределение финансовых потоков, который есть внутри так называемой "ДНР"».

Источник Донецкие новости



Теги: Россия, доллар, ДНР, ЛНР
 
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