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"Это не армия, а какой-то сброд" - двое боевиков сдались полиции
Два боевика, которые разочаровались в "ДНР", сдались полиции, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Полицейские вышли на лиц, которые добровольно покинули ряды незаконных вооруженных формирований и получили шанс освободиться от ответственности в рамках программы "Вернись домой", действующей для тех, кто не принимал участия в боевых действиях и не совершал тяжких преступлений.
Один из них - 32-летний житель оккупированного Енакиево, ранее судимый за разбойное нападение. Мужчина освободился из мест лишения свободы, где отсидел почти 7 лет, в мае 2014 года. Он перебивался случайными заработками, пока не был завербован боевиками, в рядах которых пробыл "с февраля по апрель 2016 года".
Новобранцу, который никогда не служил в армии, выдали камуфляжную форму и автомат Калашникова. В функции наемника входила охрана базы боевиков. Четыре раза в месяц участников НВФ вывозили на полигон для обучения, где они стреляли по мишеням.
Батальон выезжал на боевые действия в Озеряновку на окраине Горловки. "Люди в нем были разные - шахтеры, алкоголики, ранее судимые, были и краматорчане и славянцы, которые начинали эту войну. Приезжают воевать в Донецкую область из РФ «добровольцы». Им не хватает экстрима, хотят пострелять. Были такие, которые уже были на войне. В Чечне воевали", - рассказывает бывший боевик.
Но долго в рядах боевиков мужчина не продержался. "Посмотрел на это все - и драки, пьянки прямо в части, наркотики. Это не армия, а какой-то сброд. Понял, что это не мое. Когда все начиналось, где-то 90% верили, даже не в "республику", а в то, что отойдут к РФ, сейчас таких людей осталось максимум 40%. Остальные уже жалеют и хотят вернуться обратно в Украину", - рассказывает енакиевец.
Второй сдавшийся - 56-летний житель Славянского района, который, покинув ряды "ДНР", два года скрывался в РФ. В начале 2014 года он попал под влияние массовой пропаганды и присоединился к боевикам. "Услышал, что нужен референдум, чтобы отделиться, защитить свою землю. Хотели быть в Украине, но чтобы наша область была отдельно. Хотел посмотреть, во что оно выльется, но все молчат. Украина меня всем устраивает, я здесь 60 лет прожил. Просто телевизор посмотрел - а там говорится, что "за русский язык в тюрьму сажают", - объясняет бывший наемник.
Мужчина нес службу на блокпостах, проверял транспорт и граждан. Денег за это не получал. "Задача была - не пускать, чтобы к нам не приезжали из чужих областей люди. Считалось, что если человек с выраженным украинским говором - это диверсант", - рассказывает участник НВФ, сам, кстати, украиноязычный.
Когда Славянск и район были освобождены Вооруженными Силами Украины, мужчина выехал вместе с другими наемниками через Ямполь в Дебальцево. Там «живая сила» проходила переподготовку во время тактических учений. Пехоту - около 100 человек - учили воевать в окопах, действовать во время танкового боя. Никаких выплат наемники не видели.
"Поняв, что ему грозит смерть в бою за чужие идеалы, славянец бежал в РФ. До войны он неплохо зарабатывал «шабашками», но в «братской стране» найти себя не смог, работал грузчиком, на других низкооплачиваемых должностях", - говорится в сообщении. Бывший участник НВФ захотел вернуться и спокойно жить в своем городе, поэтому решил сдаться.
"В этом году к нам обратились два человека. Мы провели по ним проверки и доставили в управление полиции области. Жителя оккупированного Енакиево сотрудники полиции при содействии работников пограничной службы сопроводили через линию разграничения на территорию, подконтрольную Украине. В настоящее время проводится проверка. Если не будет обнаружено обстоятельств, которые будут препятствовать освобождению, они по решению суда будут освобождены от ответственности по ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины", - отметил заместитель начальника управления криминальной полиции ГУНП в Донецкой области Роман Осуховский.
Фото: zn.ua/
Теги: Донбасс, Полиция Донбасса, ДНР, боевики
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