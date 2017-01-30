- В «ДНР» массово сбывают элитное имущество10:10
- Расчленение болгаркой и доносы: неспокойно в рядах боевиков09:24
- Бои на Донбассе: ОБСЕ приводит жуткие цифры09:11
- Бои под Авдеевкой: число потерь боевиков идет на десятки07:38
- Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке21:55
- Активисты блокады Донбасса грозят разрушить железную дорогу21:45
- На факельном марше на Донбассе прогремел взрыв20:40
- Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые19:48
- Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист19:33
- Штурм Авдеевской промзоны: уничтожен главарь террористов16:25
В «ДНР» массово сбывают элитное имущество
Пока простые жители «ДНР» пытаются получить хоть что-то, продавая носки домашней вязки и начатые крема для лица, «ДНРовцы» побогаче пытаются продать ночные клубы и антиквариат
Как пишет «Сегодня», иногда на это богатство находятся покупатели, хотя и достаточно редко.
«Владельцы надеются на чудо и выставили на продажу свои «эксклюзивные» метры в городе, где большая часть населения не в состоянии позволить себе даже купить ручку от двери подъезда такого дома. Второй год они не снижают особо цены, рассчитывая на появление богатого покупателя, но никто не спешит приобретать недвижимость в военном и блокадном городе», – прокомментировал риелтор Николай Корзун.
Он прогнозирует, что очень скоро можно ожидать резкого падения цен на элитную недвижимость, поскольку с годами квартиры и дома новее не становятся.
Пытаются продать в Донецке также рестораны и бары, медицинские центры и станции техобслуживания автомобилей. Так, медицинский центр с соляной комнатой и современным оборудованием выставлен за 870 тысяч долл., а автосервис – за почти 2 миллиона гривен. Потенциальным покупателям предлагаются также салоны красоты, магазины, офисы, склады и производственные цеха.
Собственники ресторанов жалуются, что к ним сейчас редко кто-то заглядывает, да и средняя сумма чека очень уменьшилась.
Одной из самых необычных вещей, размещенных на продажу, можно назвать старинную булаву. За реликвию автор объявления просит не много, ни мало, а почти полмиллиона евро. По среднему курсу это более 14 млн 300 тыс. гривен. Правда, в объявлении указана возможность торга.
Также дончане продают довольно необычные и редко встречающиеся вещи. К примеру, есть выставленный на продажу орган известной марки. За него автор объявления просит 400 долл. и обещает сделать скидку.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, продажа, имущество, ДНР, элита
- "Совмин ЛНР" дал право ряду предприятий продавать "бесхозное имущество"
- В ДНР готовят тотальный "отжим" имущества
- Сделки с недвижимостью в "ДНР": что советуют специалисты и что рассказывают переселенцы
- В "ДНР" по льготной цене решили продавать в Россию знаменитую еленовскую муку
- Власти Крыма распродают имущество Коломойского, уже выручили 252 млн. долларов
- Экономика оккупированного Донбасса выглядит как недорогой траурный венок - эксперт
- В «ДНР» массово сбывают элитное имущество10:10
- Расчленение болгаркой и доносы: неспокойно в рядах боевиков09:24
- Бои на Донбассе: ОБСЕ приводит жуткие цифры09:11
- Бои под Авдеевкой: число потерь боевиков идет на десятки07:38
- Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке21:55
- Активисты блокады Донбасса грозят разрушить железную дорогу21:45
- На факельном марше на Донбассе прогремел взрыв20:40
- Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые19:48
- Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист19:33
- Штурм Авдеевской промзоны: уничтожен главарь террористов16:25
- Ученые пообещали бессмертие уже в нынешнем столетии10:35
- Эксперт: парламент должен немедленно убрать глупость, которую принял с подачи Савченко10:28
- Насколько вырастут зарплаты украинцев в 201710:15
- В «ДНР» массово сбывают элитное имущество10:10
- В Японии превратили iPhone в электробритву10:00
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Расчленение болгаркой и доносы: неспокойно в рядах боевиков09:24
- Бои на Донбассе: ОБСЕ приводит жуткие цифры09:11
- Гаага возьмется за иск Украины против России в марте08:53
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Как пережить разочарование в себе?08:50
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия
- Что нужно знать о группе крови
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение