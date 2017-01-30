В «ДНР» массово сбывают элитное имущество

30.01.2017 10:10

Пока простые жители «ДНР» пытаются получить хоть что-то, продавая носки домашней вязки и начатые крема для лица, «ДНРовцы» побогаче пытаются продать ночные клубы и антиквариат

Как пишет «Сегодня», иногда на это богатство находятся покупатели, хотя и достаточно редко.

«Владельцы надеются на чудо и выставили на продажу свои «эксклюзивные» метры в городе, где большая часть населения не в состоянии позволить себе даже купить ручку от двери подъезда такого дома. Второй год они не снижают особо цены, рассчитывая на появление богатого покупателя, но никто не спешит приобретать недвижимость в военном и блокадном городе», – прокомментировал риелтор Николай Корзун.

Он прогнозирует, что очень скоро можно ожидать резкого падения цен на элитную недвижимость, поскольку с годами квартиры и дома новее не становятся.

Пытаются продать в Донецке также рестораны и бары, медицинские центры и станции техобслуживания автомобилей. Так, медицинский центр с соляной комнатой и современным оборудованием выставлен за 870 тысяч долл., а автосервис – за почти 2 миллиона гривен. Потенциальным покупателям предлагаются также салоны красоты, магазины, офисы, склады и производственные цеха.

Собственники ресторанов жалуются, что к ним сейчас редко кто-то заглядывает, да и средняя сумма чека очень уменьшилась.

Одной из самых необычных вещей, размещенных на продажу, можно назвать старинную булаву. За реликвию автор объявления просит не много, ни мало, а почти полмиллиона евро. По среднему курсу это более 14 млн 300 тыс. гривен. Правда, в объявлении указана возможность торга.

Также дончане продают довольно необычные и редко встречающиеся вещи. К примеру, есть выставленный на продажу орган известной марки. За него автор объявления просит 400 долл. и обещает сделать скидку.

Источник: politeka.net