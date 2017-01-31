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Из авдеевской больницы эвакуированы все больные
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Донецкой ВГА Владимир Колесник.
"Сегодня было вывезено 12 больных с авдеевской больницы, они были ориентированы в лечебные учреждения Константиновки. Это неврология, хирургия, терапия", - сказал Колесник.
По его словам, вывезены все больные и отработаны маршруты эвакуации, если будут доставлены новые больные.
Однако больница сможет принимать тяжелобольных в операционных благодаря генераторам, которые обеспечивают электроэнергией.
Напомним, по словам главы Донецкой ВГА Павла Жебривского, больных из авдеевской больницы перевозят в Константиновку и Белецкое.
Отметим, что принять эвакуированных жителей Авдеевки согласились Славянск, Святогорск и Краматорск. Но, по словам заместителя главы Донецкой ВГА Игоря Стокоза, сегодня жителей Авдеевки эвакуировать не будут.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, эвакуация, больница
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