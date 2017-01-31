Из авдеевской больницы эвакуированы все больные

31.01.2017 20:55

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Донецкой ВГА Владимир Колесник.

"Сегодня было вывезено 12 больных с авдеевской больницы, они были ориентированы в лечебные учреждения Константиновки. Это неврология, хирургия, терапия", - сказал Колесник.

По его словам, вывезены все больные и отработаны маршруты эвакуации, если будут доставлены новые больные.

Однако больница сможет принимать тяжелобольных в операционных благодаря генераторам, которые обеспечивают электроэнергией.

Напомним, по словам главы Донецкой ВГА Павла Жебривского, больных из авдеевской больницы перевозят в Константиновку и Белецкое.

Отметим, что принять эвакуированных жителей Авдеевки согласились Славянск, Святогорск и Краматорск. Но, по словам заместителя главы Донецкой ВГА Игоря Стокоза, сегодня жителей Авдеевки эвакуировать не будут.