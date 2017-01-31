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Архив - Донецкая область

Жебривский готовит жителей Авдеевки к эвакуации

31.01.2017 07:58
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Жебривский готовит жителей Авдеевки к эвакуации

Об этом глава Донецкой ОВГА сообщил в соцсети.

"Розпорядився терміново виділити додаткові кошти із обласного бюджету для Авдіївки в рамках оголошення надзвичайного стану у місті. Організували чітку взаємодію Координаційного штабу із головами міст та райдержадміністрацій області. На випадок необхідності, відпрацювали алгоритм доставки хворих до суміжних населених пунктів. А також алгоритм надання швидких допомог та автотранспорту, у випадку евакуації населення.
У містах області розгортаються місця прийому мешканців Авдіївки а також дітей у дитячих закладах області. Станом на зараз, одноразово можемо вивозити з міста до 2 тисяч осіб", - написал Жебривский.


Фото: zn.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, эвакуация, Жебривский
 
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