Жебривский сказал, когда может начаться эвакуация из Авдеевки

31.01.2017 21:54

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривскийпрокомментировал ситуацию в прифронтовой Авдеевке Донецкой области. Об этом говорится в сюжете "Общественного ТВ Донбасса".



"Сегодня катастрофы особо нет. В магазинах есть продукты питания, есть хлеб. Мы развернули 11 пунктов обогрева. Совместно с Национальной гвардией обеспечили горячим питание. На всякий случай подготовили алгоритм эвакуации людей", - сказал Жебривский.



Он отметил, что за один раз удастся вывезти более 4 тысяч человек. Эвакуация начнется в случае снижения температуры в жилых помещениях.



"Когда температура в помещениях будет опускаться ниже 8 градусов, мы тогда объявим эвакуацию и уже разработан алгоритм слива воды из системы для того, чтобы ее не разморозить", - заявил глава ДонОГА.



По словам Жебривского, на сегодня в Авдеевке находится около 22 тысяч человек, 6 тысяч из них проживают в частных домах, где есть отопление.