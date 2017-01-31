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Архив - Донецкая область

Жебривский сказал, когда может начаться эвакуация из Авдеевки

31.01.2017 21:54
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Жебривский сказал, когда может начаться эвакуация из Авдеевки

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривскийпрокомментировал ситуацию в прифронтовой Авдеевке Донецкой области. Об этом говорится в сюжете "Общественного ТВ Донбасса".

"Сегодня катастрофы особо нет. В магазинах есть продукты питания, есть хлеб. Мы развернули 11 пунктов обогрева. Совместно с Национальной гвардией обеспечили горячим питание. На всякий случай подготовили алгоритм эвакуации людей", - сказал Жебривский.

Он отметил, что за один раз удастся вывезти более 4 тысяч человек. Эвакуация начнется в случае снижения температуры в жилых помещениях.

"Когда температура в помещениях будет опускаться ниже 8 градусов, мы тогда объявим эвакуацию и уже разработан алгоритм слива воды из системы для того, чтобы ее не разморозить", - заявил глава ДонОГА.

По словам Жебривского, на сегодня в Авдеевке находится около 22 тысяч человек, 6 тысяч из них проживают в частных домах, где есть отопление.


Фото: donetsk.today/

Теги: Донбасс, Авдеевка, эвакуация, Жебривский
 
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