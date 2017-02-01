Боевики нарушили режим тишины в Авдеевке - пиротехники и энергетики лежат на земле

01.02.2017 15:56

Российские оккупанты не прекратили обстрелы, несмотря на достигнутые договоренности. Они обстреливают пиротехников и энергетиков, которые начали восстановительные работы.

"Пиротехнические групи ДСНС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет Подлые провокаторы!", - написал Аваков в twitter.