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Архив - Донецкая область

Боевики нарушили режим тишины в Авдеевке - пиротехники и энергетики лежат на земле

01.02.2017 15:56
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Боевики нарушили режим тишины в Авдеевке - пиротехники и энергетики лежат на земле

Российские оккупанты не прекратили обстрелы, несмотря на достигнутые договоренности. Они обстреливают пиротехников и энергетиков, которые начали восстановительные работы.

"Пиротехнические групи ДСНС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет Подлые провокаторы!", - написал Аваков в twitter.


Фото: https://www.unian.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, нарушение, режим, боевики, обстрелы
 
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