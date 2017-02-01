Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в ходе заседания правительства, сообщает "112 Украина".

"Вчера состоялось заседание штаба в Авдеевке. Были рассмотрены все кризисные сценарии от самого критичного до систем жизнеобеспечения, которые сегодня функционируют в минимальном режиме, согласно которому сегодня поддерживается температурный режим в 153 многоэтажных домах на уровне 12-15 градусов. Сегодня обеспечена подача питьевой воды к этим домам, но, с другой стороны, энергоснабжение до сих пор отсутствует", – сказал Зубко.

Он уточнил, что аварийно-спасательная и ремонтная бригады находятся в состоянии полной боевой готовности, чтобы отправиться на место восстановления энергоснабжения.

"Также саперные бригады, которые должны пройти и разминировать. Потому что 29-31 января было выпущено большое количество снарядов, которые где-то на уровне 30%, которые не разорвались, и там требуется разминирование. С другой стороны, нам сегодня только мешает отсутствие "режима тишины" на нашей территории. Самое главное – это район промзоны и Старой Авдеевки. Системы жизнедеятельности теплоснабжения, водоснабжения функционируют. Люди работают в трехсменном режиме на коксохимическом комбинате. То, что было нужно от центральных органов власти, а также местной администрации, все эти пути обеспечены", – добавил Зубко.

Напомним, украинская сторона заявила, что в наступление под Авдеевкой пошли представители НВФ, однако украинским военным удалось отбить атаку.