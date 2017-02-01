Российские офицеры в СЦКК не отреагировалина попытки остановить эскалацию в Авдеевке

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Еще с прошлой недели, когда началась эскалация в Донбассе, украинская сторона пыталась делать шаги для урегулирования ситуации, но Россия их отвергла. Об этом рассказал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает "Укринформ".
Представителям России в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня отправили 45 запросов, чтобы они повлияли на боевиков и прекратили обстрелы по крайней мере по гражданским обстрелам. Ответа не получили, сказал Ельченко.
Также украинская сторона пыталась созвать Трехстороннюю контактную группу - ОБСЕ была готова, но Россия настояла, что в этом нет необходимости.
Постоянный совет ОБСЕ также не смог прийти к общему мнению. "Очевидно, там не было достигнуто решение, поскольку нужен консенсус в ОБСЕ, и Россия выступает против любых решений", - отметил Ельченко.
Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Донбассе 2 февраля.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, военные, огонь, обострение, боевики, фронт
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