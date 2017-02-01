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Российские офицеры в СЦКК не отреагировалина попытки остановить эскалацию в Авдеевке

01.02.2017 07:18
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Российские офицеры в СЦКК не отреагировалина попытки остановить эскалацию в Авдеевке

Еще с прошлой недели, когда началась эскалация в Донбассе, украинская сторона пыталась делать шаги для урегулирования ситуации, но Россия их отвергла. Об этом рассказал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает "Укринформ".

Представителям России в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня отправили 45 запросов, чтобы они повлияли на боевиков и прекратили обстрелы по крайней мере по гражданским обстрелам. Ответа не получили, сказал Ельченко. 

Также украинская сторона пыталась созвать Трехстороннюю контактную группу - ОБСЕ была готова, но Россия настояла, что в этом нет необходимости.  

 Постоянный совет ОБСЕ также не смог прийти к общему мнению. "Очевидно, там не было достигнуто решение, поскольку нужен консенсус в ОБСЕ, и Россия выступает против любых решений", - отметил Ельченко. 

Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Донбассе 2 февраля.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, военные, огонь, обострение, боевики, фронт
 
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