Совет Безопасности ООН по результатам рассмотрения обострения ситуации на востоке Украины во вторник принял заявление для прессы, предложенное украинской стороной. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает "Укринформ".

"При рассмотрении в СБ ООН ситуации на востоке Украины, и в Авдеевке в частности, Делегация Украины внесла на рассмотрение проект заявления для прессы, который был поддержан всеми членами Совета Безопасности", - отметил он.

"Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность по поводу опасного ухудшения ситуации в восточной части Украины и ее тяжелых последствий для местного гражданского населения. Члены Совета Безопасности осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям людей, в том числе среди гражданского населения", - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что члены СБ ООН "выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила "Пакет мер по имплементации Минских соглашений".

Кроме того, Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возобновлению режима прекращения огня.

Напомним, что в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.