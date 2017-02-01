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Волонтеры установили позиции "Градов", которые обстреливали Авдеевку (ВИДЕО)
01.02.2017 14:59
На основе выкладываемых в Сеть видео очевидцев пусков ракет из Градов было определено место их расположения. Как утверждает "Информнапалм" установки находились в непосредственной близости от жилых массивов Донецка.
Волонтеры проанализировали один из роликов, чтобы установить позиции РСЗО, а также направление стрельбы.
На видео выше запечатлена стрельба с боевой машины БМ-21 РСЗО Град. Видео снято 31.01.2017 в 10:40 по местному времени. По сообщениям очевидцев, это уже шестой "пакет" (пакет - 40 ракет), который отстреливали с данной позиции, начиная с 30.01.2017.
"Нами установлено, что огонь ведется с позиции, расположенной в Буденовском районе Донецка между окружной дорогой и посадкой, в 250 метрах от территории гипермаркета "Сигма" и в 450 метрах от детского сада "Козачек" (микрорайон Донской - ред).", - пишут волонтеры.
В 16,5 километрах от предполагаемой позиции начинаются окраины Авдеевки, по которой наносили удары. Стоит отметить что максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным реактивным снарядом 9М229М22У составляет 20,4 километра.
Напомним, ранее в штабе АТО заявили, что 31 января в районе Авдеевки по позициям ВСУ выпустили около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Донбасс, Авдеевка, град, местоположение, обстрелы
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