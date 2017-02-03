- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация22:33
- Из-за обстрелов ремонтники не смогли восстановить ЛЭП в Авдеевке22:22
- На Кипре заблокировали активы Ахметова22:11
- Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь на Донбассе и вернуться к выполнению "Минска"22:06
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением21:51
- Для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо согласие обеих сторон конфликта - Марчук21:37
- В Авдеевку прибыл новый отряд полиции21:09
- Россия не приструнит своих "ихтамнетов" на Донбассе, пока Кремль не выяснит отношения с Белым домом20:53
- Полицейские спасли в Авдеевке троих детей, брошенных матерью на произвол судьбы20:43
- В зоне АТО СБУ задержала очередного боевика "ДНР" (ВИДЕО)20:31
Для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо согласие обеих сторон конфликта - Марчук
Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс будет означать, что в Украине внутренний конфликт, а не война. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в эфире канала "112 Украина".
"Введение миротворческого контингента означает, что в Украине внутренний конфликт. Потому что миротворцы никогда не вводятся, когда воюют две страны", - заявил Марчук.
Кроме этого, для введения "голубых касок" нужно обязательно согласие обеих сторон.
По словам Марчука, такая миссия может начать свою работу в лучшем случае через полгода.
"Если даже сейчас Украина инициирует, то реально миротворцы смогут прийти в Украину через полгода. Вносится официальное предложение, Совбез ООН изучает и принимает решение, у России есть право вето. Члены стран ООН должны выбрать военных, ведь войск ООН нет, они комплектуются каждый раз для соответствующей миссии. Надо обращаться к каким-то странам, которые имеют миротворческий опыт. Они решают в парламентах, будут ли их военные участвовать. Затем Совбез назначает военное руководство. Перед этим большая комиссия едет на место происшествия, изучает фронт", - заявил Марчук.
Как сообщалось, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев выражает надежду, что рассмотрение ситуации в Авдеевке на Совете безопасности ООН привлечет внимание к инициативе Украины относительно развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, ООН, конфликт, Евгений Марчук, миротворцы
- Военного решения конфликта на Донбассе нет - ООН
- Обострение или замороженный конфликт - ООН о ситуации на оккупированном Донбассе
- В Украине есть люди, предпочитающие "заморозить" конфликт на Донбассе - посол Франции
- В ООН сообщили, сколько мирных жителей погибло в Марьинке
- Кратко о заявлениях, которые сделал Порошенко
- Донбасский узел: что дальше? Сценарий третий - наиболее вероятный
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация22:33
- Из-за обстрелов ремонтники не смогли восстановить ЛЭП в Авдеевке22:22
- На Кипре заблокировали активы Ахметова22:11
- Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь на Донбассе и вернуться к выполнению "Минска"22:06
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением21:51
- Для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо согласие обеих сторон конфликта - Марчук21:37
- В Авдеевку прибыл новый отряд полиции21:09
- Россия не приструнит своих "ихтамнетов" на Донбассе, пока Кремль не выяснит отношения с Белым домом20:53
- Полицейские спасли в Авдеевке троих детей, брошенных матерью на произвол судьбы20:43
- В зоне АТО СБУ задержала очередного боевика "ДНР" (ВИДЕО)20:31
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация22:33
- Из-за обстрелов ремонтники не смогли восстановить ЛЭП в Авдеевке22:22
- На Кипре заблокировали активы Ахметова22:11
- Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь на Донбассе и вернуться к выполнению "Минска"22:06
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением21:51
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо согласие обеих сторон конфликта - Марчук21:37
- Украинцы смогут пользоваться в транспорте электронным билетом21:17
- В Авдеевку прибыл новый отряд полиции21:09
- Россия не приструнит своих "ихтамнетов" на Донбассе, пока Кремль не выяснит отношения с Белым домом20:53
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев