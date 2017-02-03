Для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо согласие обеих сторон конфликта - Марчук

03.02.2017 21:37

Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс будет означать, что в Украине внутренний конфликт, а не война. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в эфире канала "112 Украина".

"Введение миротворческого контингента означает, что в Украине внутренний конфликт. Потому что миротворцы никогда не вводятся, когда воюют две страны", - заявил Марчук.

Кроме этого, для введения "голубых касок" нужно обязательно согласие обеих сторон.

По словам Марчука, такая миссия может начать свою работу в лучшем случае через полгода.

"Если даже сейчас Украина инициирует, то реально миротворцы смогут прийти в Украину через полгода. Вносится официальное предложение, Совбез ООН изучает и принимает решение, у России есть право вето. Члены стран ООН должны выбрать военных, ведь войск ООН нет, они комплектуются каждый раз для соответствующей миссии. Надо обращаться к каким-то странам, которые имеют миротворческий опыт. Они решают в парламентах, будут ли их военные участвовать. Затем Совбез назначает военное руководство. Перед этим большая комиссия едет на место происшествия, изучает фронт", - заявил Марчук.

Как сообщалось, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев выражает надежду, что рассмотрение ситуации в Авдеевке на Совете безопасности ООН привлечет внимание к инициативе Украины относительно развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.