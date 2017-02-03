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Слышны "входящие" и "исходящие" выстрелы - Хуг о ночном обстреле Донецка и Авдеевки
03.02.2017 07:21
Специальная мониторинговая миссия ОСБЕ проверяет информацию о жертвах среди мирных жителей в результате ночного обстрела Авдеевки и Донецка. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает news.liga.net.
"Ночные попадания в центр Донецка и Авдеевки неприемлемы. СММ проверяет сообщения о многочисленных жертвах среди гражданских. Остановите огонь!" - говорится в заявлении.
Вечером 2 февраля Хуг подтвердил, что в центре Донецка слышны "входящие" и "исходящие" выстрелы.
В штабе АТО опровергли информацию, что украинские военные якобы обстреливают Донецк из артиллерии.
Фото: blacksea.tv/
Теги: Донецк, Донбасс, ОБСЕ, обстрелы, Александр Хуг
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