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Из Авдеевки эвакуировали почти триста человек
Из города увезли в основном стариков и детей
Из Авдеевки по состоянию на утро понедельника, 6 февраля, эвакуированы почти три сотни человек. Об этом сообщила спикер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Донецкой области Вероника Бахал.
"Всего из Авдеевки вывезено 290 человек, из них 42 человека преклонного возраста и 135 детей", – уточнила Бахал.
По словам спикера, городские пункты обогрева работают в штатном режиме, до сегодняшнего дня в них побывало порядка 11 тысяк человек.
"Сегодня будут также продолжаться ремонтно-восстановительные работы", – добавила Бахал.
Как сообщалось, в Авдеевке на выходных было восстановлено электроснабжение. Без света по состоянию на поздний вечер воскресенья оставались семь улиц и один микрорайон.
В районе Авдеевки уже больше недели не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в городе объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, эвакуация
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