Официально: подтверждены обстрел и потеря в зоне АТО

27.01.2018 12:40

В Минобороны Украины сообщили, что в течение минувших суток силы агрессора на Донбассе не смогли полностью воздержаться от нарушений режима перемирия. Но огневых провокаций стало гораздо меньше. Точнее – всего одна.



На Луганском направлении вчера было тихо. А на Донецком направлении российско-оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины. В предобеденное время пророссийские незаконные вооруженные формирования более получаса обстреливали опорные пункты украинского войска в пригороде Авдеевки из стрелкового оружия. В результате этого обстрела неподалеку от Авдеевки получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины (т.н. сантирная потеря).



Раненого оперативно доставили в военный госпиталь Покровска (бывший Красноармейск). Медики оценивают состояние здоровья украинского военнослужащего как удовлетворительное.



Напомним, что Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины сегодня, 27 января, опубликовал новую карту из зоны проведения АТО.