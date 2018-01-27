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Ситуация в зоне АТО: опубликована новая карта
27.01.2018 12:03
Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины сегодня, 27 января, опубликовал новую карту из зоны проведения АТО.
Согласно этой карте, а также данным пресс-центра штаба АТО, 26 января был зафиксирован один обстрел позиций ВСУ на Донбассе. Это произошло в пригороде Авдеевки.
Теги: Донбасс, карта, обстрел, АТО
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