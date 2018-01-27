Ситуация в зоне АТО: опубликована новая карта

27.01.2018 12:03

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины сегодня, 27 января, опубликовал новую карту из зоны проведения АТО.



Согласно этой карте, а также данным пресс-центра штаба АТО, 26 января был зафиксирован один обстрел позиций ВСУ на Донбассе. Это произошло в пригороде Авдеевки.