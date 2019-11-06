«Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми

06.11.2019 08:20

Сегодня, пятого ноября текущего года подразделения незаконных вооруженных формирований на Донбассе устроили новые провокации в зоне Операции объединенных сил.

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, речь идет об обстреле террористами поселка Новотошковское, что в Луганской области. Более детально об этом офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, он же «Штирлиц» рассказал на своей странице в социальной сети, опубликовав при этом видео обстрела.



Согласно словам офицера Вооруженных сил Украины Штефана, жертв в результате инцидента нет. Офицер добавил, что члены НВФ открыли огонь из запрещенного вооружения. Он пишет: «Детей, которые находились в то время в школе, эвакуировали в бомбоубежище».