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Опубликована карта из зоны АТО по состоянию на начало 28 января
28.01.2018 12:31
Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины обнародовал карту, которая отображает ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции на начало текущих суток.
Согласно карте, в зоне АТО вчера произошел один обстрел.
Напомним, что согласно утренней сводке пресс-центра штаба АТО, вчера, 27 января, оккупанты Донбасса один раз обстреляли позиции защитников Украины. В районе Верхнеторецкого снайпером был убит нацгвардеец.
Теги: Донбасс, карта, обстрел, АТО
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