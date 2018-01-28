Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Опубликована карта из зоны АТО по состоянию на начало 28 января

28.01.2018 12:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликована карта из зоны АТО по состоянию на начало 28 января

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины обнародовал карту, которая отображает ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции на начало текущих суток.

Согласно карте, в зоне АТО вчера произошел один обстрел.

Напомним, что согласно утренней сводке пресс-центра штаба АТО, вчера, 27 января, оккупанты Донбасса один раз обстреляли позиции защитников Украины. В районе Верхнеторецкого снайпером был убит нацгвардеец.



Теги: Донбасс, карта, обстрел, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх