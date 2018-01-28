Опубликована карта из зоны АТО по состоянию на начало 28 января

28.01.2018 12:31

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины обнародовал карту, которая отображает ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции на начало текущих суток.



Согласно карте, в зоне АТО вчера произошел один обстрел.



Напомним, что согласно утренней сводке пресс-центра штаба АТО, вчера, 27 января, оккупанты Донбасса один раз обстреляли позиции защитников Украины. В районе Верхнеторецкого снайпером был убит нацгвардеец.

