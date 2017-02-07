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Почему Путин не ввел войска в Украину в 2014 - Стрелков озвучил свою версию
В мае 2014 года в Москву с официальным визитом прибыл президент Швейцарии, председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер, который стал ключевой фигурой в военном конфликте в Донбассе. С таким заявлением выступил один из главарей террористов “ДНР” Игорь Стрелков, пишет dialog.ua.
По словам оккупанта, 2,5 года назад официальная Москва уступила международному давлению и не решилась ввести войска на захваченные сепаратистами территории восточной Украины.
“В 2014 году российская власть, на мой взгляд, уступила международному шантажу в первую очередь потому, что испугалась санкций в отношении так называемых государствообразующих компаний и в отношении конкретных лиц, которые сумели вывести за последние 15 лет огромное количество средств за рубеж. Именно поэтому, приехал уговаривать Путина не кто-нибудь, а президент Швейцарии (Дидье Буркхальтер – ред.), поскольку в основном средства оседали именно в швейцарских банках. Собственно говоря, вот и ответ на все вопросы”, - рассказал Стрелков.
Он уверен, что тогда Кремль поставил интересы элиты выше “национальных и государственных интересов”.
Фото: reporter.dn.ua/
Теги: Украина, Донбасс, президент, Путин, Швейцария, войска, Стрелков
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