Скандал и пощечина Аброськину или Как разблокировали дорогу в районе Часов Яра (ВИДЕО)

Полиция разблокировала дорогу вблизи города Часов Яр, проезд по которой перекрыли неустановленные лица в балаклавах. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Сегодня около 16 часов вблизи г. Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечение региона, движутся аварийные службы", - рассказал он.

"Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы, которые выкрикивали блокировщики. Дорога была разблокирована", - добавил Аброськин.

В то же время в сети появилось видео, на котором один из участников "блокады" дает пощечину руководителю областной Нацполиции.

Аброськин пояснил, что позволил себя ударить.