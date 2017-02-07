Скандал и пощечина Аброськину или Как разблокировали дорогу в районе Часов Яра (ВИДЕО)

Полиция разблокировала дорогу вблизи города Часов Яр, проезд по которой перекрыли неустановленные лица в балаклавах. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Сегодня около 16 часов вблизи г. Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечение региона, движутся аварийные службы", - рассказал он.
"Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы, которые выкрикивали блокировщики. Дорога была разблокирована", - добавил Аброськин.
В то же время в сети появилось видео, на котором один из участников "блокады" дает пощечину руководителю областной Нацполиции.
Аброськин пояснил, что позволил себя ударить.
Напомним, 4 февраля на блокпосту в Бахмуте произошел конфликт. Сотрудники полиции остановили автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из них обнаружили карабин СКС.
По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины начал конфликтовать и препятствовать проверке. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища. В результате работник полиции получил ушиб грудной клетки и обратился в больницу.
Позже появилась информация, что участником конфликта был нардеп Владимир Парасюк, который отрицает рукоприкладство в отношении полицейского и говорит, что была только словесная перепалка. Со ссылкой на источники говорилось об открытии уголовного производства в отношении нардепа, пишет 112.ua.