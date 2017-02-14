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Архив - Донецкая область

Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)

14.02.2017 11:05
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Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)

Командир 72 ОМБр Андрей Соколов заявил, что за время эскалации в Авдеевке Донецкой области в течение пяти дней прилетели тысячу снарядов боевиков террористической организации ДНР. Об этом он сказал в интервью Военному ТВ, пишет news.liga.net.

"Наши бойцы отбили до десятка атак противника. Ситуации, которые были тут, я считаю, что это был экзамен на зрелость наших ВСУ, и считаю, что мы его прошли успешно", - подчеркнул Соколов.

По его словам, после этих боев противник называет все подразделения ВСУ, которые находились в Авдеевке, Бессмертный полк. 

Во время боя и обстрелов четверо военных 72 ОМБр погибли, девять получили ранения (штаб утром сообщил о пятерых погибших, - ред.) В бригаде назвали имена погибших: это капитан Кызыло Андрей Александрович (02.05.1993 г.р.), младший сержант Бальченко Владимир Иванович (04.01.1992), солдат Оверченко Дмитрий Александрович (24.01.1989) и сержант Крижанский Владимир Алексеевич (24.03.1982 года рождения).

 


Фото: https://www.unian.net

Теги: Донбасс, война, Авдеевка, Бригада 2
 
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