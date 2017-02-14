Бывший боевик воспользовался программой "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)

14.02.2017 22:23

В рамках Программы Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" суд освободил от уголовной ответственности бывшего участника НВФ – жителя Донецкой области.

Мужчина присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований "ДНР" в 2014 году. Дежурил на блокпостах, проверял документы и авто граждан, сообщает пресс-центр СБУ.

Со временем он понял, что ключевым способом жизни главарей "новороссии" есть преступность и безнравственность, жажда наживы и недопустимое отношение к подчиненным, постоянные ограбления гражданского населения.

Разочаровавшись в идеях "русского мира" мужчина покинул своих сообщников и выехал в Российскую Федерацию на заработки. Спустя почти два года, по рекомендации сестры, которая рассказала о Программе "тебя ждут дома", он вернулся в Украину. В своем обращении бывший боевик призвал участников НВФ сложить оружие и возвращаться к мирной жизни.