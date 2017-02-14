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Бывший боевик воспользовался программой "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)
В рамках Программы Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" суд освободил от уголовной ответственности бывшего участника НВФ – жителя Донецкой области.
Мужчина присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований "ДНР" в 2014 году. Дежурил на блокпостах, проверял документы и авто граждан, сообщает пресс-центр СБУ.
Со временем он понял, что ключевым способом жизни главарей "новороссии" есть преступность и безнравственность, жажда наживы и недопустимое отношение к подчиненным, постоянные ограбления гражданского населения.
Разочаровавшись в идеях "русского мира" мужчина покинул своих сообщников и выехал в Российскую Федерацию на заработки. Спустя почти два года, по рекомендации сестры, которая рассказала о Программе "тебя ждут дома", он вернулся в Украину. В своем обращении бывший боевик призвал участников НВФ сложить оружие и возвращаться к мирной жизни.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донбасс, программа, боевик, СБУ
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