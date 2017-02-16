В «ДНР» продолжают мешать работать наблюдателям ОБСЕ

16.02.2017 21:48

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг сообщил о том, что наблюдатели по-прежнему сталкиваются с преградами, которые инициируют пророссийские оккупанты в «ДНР» на их пути.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на УНИАН, представители мониторинговой миссии регулярно замечают скрытое от глаз наблюдателей вооружение, но их работа сразу же ограничивается.



Хуг, в частности, сообщил о том, что проблему у миссии ОБСЕ возникают в основном на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. С его слов, 12 февраля 2017-го года наблюдатели заметили танк, который террористы пытались спрятать при помощи камуфляжа, в населённом пункте Пикузы (бывшее Коминтерново, Донецкая область). Представителей ОБСЕ буквально «разогнали» предупреждающими выстрелами.



Только за минувшую неделю, как утверждает Хуг, террористы «ДНР» 27 раз помешали нормальной работе ОБСЕ. В частности, случаи помех в работе ОБСЕ наблюдаются и в Донецке.