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Архив - Донецкая область

В «ДНР» продолжают мешать работать наблюдателям ОБСЕ

16.02.2017 21:48
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В «ДНР» продолжают мешать работать наблюдателям ОБСЕ

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг сообщил о том, что наблюдатели по-прежнему сталкиваются с преградами, которые инициируют пророссийские оккупанты в «ДНР» на их пути.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на УНИАН, представители мониторинговой миссии регулярно замечают скрытое от глаз наблюдателей вооружение, но их работа сразу же ограничивается.

Хуг, в частности, сообщил о том, что проблему у миссии ОБСЕ возникают в основном на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. С его слов, 12 февраля 2017-го года наблюдатели заметили танк, который террористы пытались спрятать при помощи камуфляжа, в населённом пункте Пикузы (бывшее Коминтерново, Донецкая область). Представителей ОБСЕ буквально «разогнали» предупреждающими выстрелами.

Только за минувшую неделю, как утверждает Хуг, террористы «ДНР» 27 раз помешали нормальной работе ОБСЕ. В частности, случаи помех в работе ОБСЕ наблюдаются и в Донецке. 



Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР
 
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