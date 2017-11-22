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СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут
Медикам запретили покидать рабочие места.
В центре Луганска утром 22 ноября местные жители видели автоматчиков, несколько БТРов, людей с белыми лентами и нашивками Беркут. Ситуация в городе остается напряженной, сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.+
«В центре — автоматчики, несколько БТРов, люди с белыми повязками и нашивками Беркут», — сказал луганчанин Андрей, имя которого изменено в целях безопасности.
По его словам, город практически пуст со вчерашнего вечера.
«Машин стало значительно меньше, многие с утра куда глаза глядят уезжают с детьми», — добавил он.
Врач одной из больниц города Александр сообщил, что всем медработникам запретили покидать город.
«Нас предупредили, что выезжать запрещено, людей на приеме с утра сегодня нет», — добавил он.
Студентов и школьников вчера отпустили с занятий в районе 14.00.
«Тренировки в некоторых секциях сократили по времени, детей пришло в три раза меньше, чем обычно», — отметила лугачанка Марина.
Относительно того, что известно местным жителям о ситуации в городе, Сергей сказал, что телевидение и радио не работало 21 ноября с 14.00.
«В центре также не работают телеканалы», — уточнил он.
Местные жители в Станице Луганской сообщили, что поток людей, пересекающих линию разграничения из Луганска, увеличился в связи с ситуацией в городе.
«Вчера людей стало больше, кто не успел уехать на автобусах в Северодонецк, Лисичанск, Беловодск, оставались переночевать», — сказал местный житель поселка Дмитрий.
Он добавил, что исчезло вещание всех российских и сепаратистских телеканалов.
«Это, несомненно, многих радует, смотрим интернет, и получаем новости оттуда», — добавил он.
В пресс-службе Луганского погранотряда сказали, что особо ситуация не изменилась, поскольку в последние дни много людей отмечается по обе стороны линии разграничения.
Источник: http://lugradar.net/
Теги: Донбасс, переворот, Луганск, ЛНР
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