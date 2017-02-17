Главная / Новости / Донецкая область / ДНРовцы не пустили наблюдателей ОБСЕ на свою базу около Мариуполя
Последние новости раздела
- Захарченко анонсировал наведение порядка на блокпостах "ДНР" для создания "комфортных условий гражданам"15:05
- Донецких бюджетников ДНРовская власть снова гонит на митинг, теперь против "Порошенко и хунты"14:54
- В миссии ОБСЕ хотят узнать у Захарченко и Плотницкого, как "республики" соблюдают Минские соглашения14:47
- Под Бахмутом у пассажира рейсового автобуса нашли 8 гранат14:40
- Мощная волна взрыва снова прокатилась по Донецку14:36
- Полиция Донетчины с 5 утра находится в усиленном режиме14:31
- На Донбассе зафиксировано 203 случая сексуального насилия - ООН14:24
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке 14:15
- В центре Донецка на пожаре погиб мужчина13:51
- Многоквартирный дом в Авдеевке, в который вчера попал снаряд, разрушается, жителей будут отселять13:44
ДНРовцы не пустили наблюдателей ОБСЕ на свою базу около Мариуполя
17.02.2017 15:15
Боевики препятствовали работе СМИ в районе Мариуполя. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ за 15 февраля.
Вооруженные члены т.н. «ДНР» не пропустили патруль СММ к базе у подконтрольного «ДНР» с. Патриотическое (35 км северо-восточнее Мариуполя) и требовали, чтобы наблюдатели покинули этот район. СММ проинформировала об этом СЦКК.
В тот же день вооруженные боевики «ДНР» не пропустили патруль СММ к базе у подконтрольного им с. Качкарское (35 км северо-восточнее Мариуполя), ссылаясь на отсутствие приказа от своего «командира». СММ также предоставила информацию об этом факте СЦКК.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, боевики
Читайте также:
- Зачем наблюдатели ОБСЕ пришли в полицию Донетчины
- Хуг назвал горячие точки в районе Мариуполя
- Дети войны: мариупольские школьники пройдут курсы по обнаружению мин и снарядов
- Выход формирований ДНР из Широкино может быть лишь военным манёвром
- Разминировать дорогу на Мариуполь боевики не планируют
- В районе Коминтерново миссия ОБСЕ обнаружила мины
- Захарченко анонсировал наведение порядка на блокпостах "ДНР" для создания "комфортных условий гражданам"15:05
- Донецких бюджетников ДНРовская власть снова гонит на митинг, теперь против "Порошенко и хунты"14:54
- В миссии ОБСЕ хотят узнать у Захарченко и Плотницкого, как "республики" соблюдают Минские соглашения14:47
- Под Бахмутом у пассажира рейсового автобуса нашли 8 гранат14:40
- Мощная волна взрыва снова прокатилась по Донецку14:36
- Полиция Донетчины с 5 утра находится в усиленном режиме14:31
- На Донбассе зафиксировано 203 случая сексуального насилия - ООН14:24
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке 14:15
- В центре Донецка на пожаре погиб мужчина13:51
- Многоквартирный дом в Авдеевке, в который вчера попал снаряд, разрушается, жителей будут отселять13:44
- Захарченко анонсировал наведение порядка на блокпостах "ДНР" для создания "комфортных условий гражданам"15:05
- Донецких бюджетников ДНРовская власть снова гонит на митинг, теперь против "Порошенко и хунты"14:54
- В миссии ОБСЕ хотят узнать у Захарченко и Плотницкого, как "республики" соблюдают Минские соглашения14:47
- Под Бахмутом у пассажира рейсового автобуса нашли 8 гранат14:40
- Мощная волна взрыва снова прокатилась по Донецку14:36
- Полиция Донетчины с 5 утра находится в усиленном режиме14:31
- На Донбассе зафиксировано 203 случая сексуального насилия - ООН14:24
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке 14:15
- Шкиряк предложил заблокировать в Украине российский почтовый сервис14:10
- HTC отказалась от выпуска дешевых смартфонов14:00
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)