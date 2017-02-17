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Архив - Донецкая область

ДНРовцы не пустили наблюдателей ОБСЕ на свою базу около Мариуполя

17.02.2017 15:15
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ДНРовцы не пустили наблюдателей ОБСЕ на свою базу около Мариуполя

Боевики препятствовали работе СМИ в районе Мариуполя. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ за 15 февраля.

Вооруженные члены т.н. «ДНР» не пропустили патруль СММ к базе у подконтрольного «ДНР» с. Патриотическое (35 км северо-восточнее Мариуполя) и требовали, чтобы наблюдатели покинули этот район. СММ проинформировала об этом СЦКК.

В тот же день вооруженные боевики «ДНР» не пропустили патруль СММ к базе у подконтрольного им с. Качкарское (35 км северо-восточнее Мариуполя), ссылаясь на отсутствие приказа от своего «командира». СММ также предоставила информацию об этом факте СЦКК.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, боевики
 
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