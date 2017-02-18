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Главарь "ДНР" Захарченко радостно бил поклоны и благодарил Путина за "долгожданный" указ
Главарь «ДНР» Александр Захарченко поприветствовал подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о временном признании в РФ «документов», выданных в «ДНР» и «ЛНР», сообщают сепаратистские СМИ.
Захарченко отметил:"Указ президента России о признании документов, выданных Донецкой Народной Республикой, — это еще одно свидетельство того, что Россия поддерживала и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои честь и достоинство».
Главарь боевиков подчеркнул, что «в этом благородном акте российского лидера есть не только воля помочь Донбассу, но и признание заслуг и усилий жителей региона, которые совершили невероятный подвиг в деле строительства мирной жизни и восстановления экономики».
Захарченко подчеркнул: «Это признание заслуг каждого жителя Донецкой Народной Республики. Поэтому хочу еще раз выразить благодарность и признательность России, российскому народу и его президенту, и в то же время хочу низко поклониться моим землякам за их мужество, стойкость, трудолюбие и патриотизм».
Фото: https://dan-news.info
Теги: Донбасс, Путин, документы, указ, радость, ДНР, Захарченко
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- Картинка для росСМИ: в Макеевке с территории шахты боевики из четырех САУ вели обстрел сил АТО20:42
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- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций20:16
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе19:45
- Порошенко отреагировал на указ Путина о признании документов "ЛДНР"19:32
- Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"21:13
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