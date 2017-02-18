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Главарь "ДНР" Захарченко радостно бил поклоны и благодарил Путина за "долгожданный" указ

18.02.2017 20:59
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Главарь "ДНР" Захарченко радостно бил поклоны и благодарил Путина за "долгожданный" указ

Главарь «ДНР» Александр Захарченко поприветствовал подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о временном признании в РФ «документов», выданных в «ДНР» и «ЛНР», сообщают сепаратистские СМИ.

Захарченко отметил:"Указ президента России о признании документов, выданных Донецкой Народной Республикой, — это еще одно свидетельство того, что Россия поддерживала и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои честь и достоинство».

Главарь боевиков подчеркнул, что «в этом благородном акте российского лидера есть не только воля помочь Донбассу, но и признание заслуг и усилий жителей региона, которые совершили невероятный подвиг в деле строительства мирной жизни и восстановления экономики».

Захарченко подчеркнул: «Это признание заслуг каждого жителя Донецкой Народной Республики. Поэтому хочу еще раз выразить благодарность и признательность России, российскому народу и его президенту, и в то же время хочу низко поклониться моим землякам за их мужество, стойкость, трудолюбие и патриотизм».


Фото: https://dan-news.info

Теги: Донбасс, Путин, документы, указ, радость, ДНР, Захарченко
 
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