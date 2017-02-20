Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Владельцев «паспорта» «ЛДНР» предлагают лишать гражданства Украины

20.02.2017 07:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Владельцев «паспорта» «ЛДНР» предлагают лишать гражданства Украины

Общественный активист, политический аналитик и юрист Александр Солонько считает, что обладателей «паспортов» самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР» следует лишать украинского гражданства — соответствующую инициативу, по его мнению, в Украине следовало бы узаконить. Солонько пишет в своей заметке, что Владимир Путин путём указа о признании «паспортов» жителей оккупированных территорий Донбасса вновь вынуждает Киев сделать то, что он не сделал весной 2014-го года.

Как передаёт replyua.net, Солонько выступает за создание «реестра граждан, чьё участие в коллаборационизме зафиксировано». Соответствующий закон, полагает Солонько, должен автоматически лишать гражданства Украины всех, кто получает «паспорт» «ДНР» или «ЛНР», а также любых других лиц, чьё участие в антиукраинской деятельности можно подтвердить.

По мнению Солонько, такая идея не является радикальной, поскольку если Киев официально не признает ОРДЛО находящимися под оккупацией России, то он де-факто легализует существование этих «республик». «Мы просто теряем время», — отмечает он. 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Донбасс, гражданство, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх