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Владельцев «паспорта» «ЛДНР» предлагают лишать гражданства Украины
Общественный активист, политический аналитик и юрист Александр Солонько считает, что обладателей «паспортов» самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР» следует лишать украинского гражданства — соответствующую инициативу, по его мнению, в Украине следовало бы узаконить. Солонько пишет в своей заметке, что Владимир Путин путём указа о признании «паспортов» жителей оккупированных территорий Донбасса вновь вынуждает Киев сделать то, что он не сделал весной 2014-го года.
Как передаёт replyua.net, Солонько выступает за создание «реестра граждан, чьё участие в коллаборационизме зафиксировано». Соответствующий закон, полагает Солонько, должен автоматически лишать гражданства Украины всех, кто получает «паспорт» «ДНР» или «ЛНР», а также любых других лиц, чьё участие в антиукраинской деятельности можно подтвердить.
По мнению Солонько, такая идея не является радикальной, поскольку если Киев официально не признает ОРДЛО находящимися под оккупацией России, то он де-факто легализует существование этих «республик». «Мы просто теряем время», — отмечает он.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, гражданство, ДНР, ЛНР
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