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Архив - Донецкая область

В Авдеевке удалось восстановить водоснабжение

24.02.2017 17:13
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В Авдеевке удалось восстановить водоснабжение

В Авдеевке  восстановлено водоснабжение в аварийном режиме из резерва. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Работникам КП "Вода Донбасса" вместе с ГСЧС удалось восстановить водоснабжение в сеть в аварийном режиме из резерва. Вода будет поставляться по графику: 4 часа и 6 часов в первой и во второй половине дня соответственно. Для восстановления фильтровальной станции и прорыва трубопровода в "серой зоне" после обстрела ждем режима тишины", - сообщил написал Зубко.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, ее работа остановлена.


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, водоснабжение, восстановление
 
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