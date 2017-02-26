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Будни террористов "ДНР" и российской армии на Донбассе: СМИ сообщают, что офицеры из России панически бояться остаться на ночь на передовой с "ополченцами"
Офицеры-оккупанты из Российской Федерации жутко бояться оставаться на ночь с местными представителями незаконных террористических вооруженных формирований на передовой. Говорят, опасаются за свою жизнь. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Источник утверждает, что на захваченных российско-террористическими войсками отдельных районах Донецкой и Луганской областей, семеро офицеров из России уже уволены за отказ провести ночь с подчиненными им местными террористами из ОРДЛО. Предполагается, что офицеры 9-го армейского корпуса ВС РФ опасаются за свою жизнь, поэтому не желают пребывать на передовой ночью вместе с подконтрольными им террористами.
К слову, пока российские офицеры бояться террористов "ЛДНР", бывшие боевики сами утверждают, что Вооруженные силы Украины пиз**ят так называемых героев "ДНР" и "ЛНР", как только могут.
Источник Диалог.UA
Теги: Донбасс, офицеры, ДНР, передовая, террористы
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