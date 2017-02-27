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Архив - Донецкая область

Поездка за Савченко в ДНР закончилась громким задержанием

27.02.2017 14:48
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Поездка за Савченко в ДНР закончилась громким задержанием

На контрольном пункте въезда-выезда Марьинка задержали руководителя украинского центра освобождение пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана

Об этом у себя в Facebook сообщила журналистка Ирина Сампан, передает Politeka.

По ее словам, задержала его СБУ.

«Он ехал в ОРДО за Надеждой Савченко. С ним работают спецслужбы уже несколько часов», — добавила она.
Как сообщала Politeka, служба безопасности Украины в ближайшее время намерена допросить Савченко относительно ее поездки к боевикам «ДНР».

Накануне стало известно, что в Раде отказываются сидеть рядом с Савченко.

Народного депутата Надежду Савченко из рядов ВСУ уволили после нескольких скандалов.

 

Источник:  politeka.net 



Теги: политика, Донбасс, задержание, ДНР
 
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