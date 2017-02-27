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Поездка за Савченко в ДНР закончилась громким задержанием
27.02.2017 14:48
На контрольном пункте въезда-выезда Марьинка задержали руководителя украинского центра освобождение пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана
Об этом у себя в Facebook сообщила журналистка Ирина Сампан, передает Politeka.
По ее словам, задержала его СБУ.
«Он ехал в ОРДО за Надеждой Савченко. С ним работают спецслужбы уже несколько часов», — добавила она.
Как сообщала Politeka, служба безопасности Украины в ближайшее время намерена допросить Савченко относительно ее поездки к боевикам «ДНР».
Накануне стало известно, что в Раде отказываются сидеть рядом с Савченко.
Народного депутата Надежду Савченко из рядов ВСУ уволили после нескольких скандалов.
Источник: politeka.net
Теги: политика, Донбасс, задержание, ДНР
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