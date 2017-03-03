Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики сбили беспилотник ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции

03.03.2017 11:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики сбили беспилотник ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции

Беспилотный летательный аппарат упал при патрулировании в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Отмечается, что перед падением наблюдатели слышали выстрелы из стрелкового оружия.

В миссии назвали такие действия «неприемлемыми».


Фото: news.bigmir.net

Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, беспилотник, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх