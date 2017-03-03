Боевики сбили беспилотник ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции

03.03.2017 11:44

Беспилотный летательный аппарат упал при патрулировании в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба миссии.



Отмечается, что перед падением наблюдатели слышали выстрелы из стрелкового оружия.



В миссии назвали такие действия «неприемлемыми».