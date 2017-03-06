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Архив - Донецкая область

Директор Авдеевского коксохима сообщил о кратковременной полной остановке предприятия

06.03.2017 22:00
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Директор Авдеевского коксохима сообщил о кратковременной полной остановке предприятия

На Авдеевском коксохимическом заводе (АКХЗ) сегодня, 6 марта, произошла полная аварийная остановка.

Об этом сообщил директор предприятия Муса Магомедов в Facebook.

"Сегодня была полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей, однако в течение часа мы смогли с помощью 2,5 мегаваттного генератора и устройства плавного пуска запустить газодувную машину номер 3 и возобновить выдачу кокса и собственную генерацию. Мы живы и продолжаем работать", - написал он.

Он добавил, что во время осмотра ЛЭП было выявлено повреждение, однако режим тишины сегодня не был обеспечен. Директор АКХЗ расчитывает, что 7 марта удастся восстановить энергоснабжение города, завода и ДФС.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Авдеевка, остановка, АТО, коксохим
 
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