Главная / Новости / Донецкая область / Директор Авдеевского коксохима сообщил о кратковременной полной остановке предприятия
Последние новости раздела
- Директор Авдеевского коксохима сообщил о кратковременной полной остановке предприятия22:00
- У жителя Мариуполя на улице забрали ребенка18:59
- В "ЛДНР" заявили о поставках угля в Россию18:38
- В зоне АТО почти полтысячи человек пропали без вести17:45
- Вопреки обстрелам Авдеевский коксохим продолжает работу17:10
- Ремонтники не смогли починить ЛЭП возле Авдеевки17:00
- Украина в Гааге: не все, кто воюет на Донбассе, террористы14:48
- В Авдеевке прошел митинг против торговой блокады Донбасса14:10
- Плотницький заявив про збільшення фінансування «ДНР» з боку РФ – Тимчук14:00
- Весеннее обострение у боевиков: раскрыта новая тактика оккупантов12:10
Директор Авдеевского коксохима сообщил о кратковременной полной остановке предприятия
06.03.2017 22:00
На Авдеевском коксохимическом заводе (АКХЗ) сегодня, 6 марта, произошла полная аварийная остановка.
Об этом сообщил директор предприятия Муса Магомедов в Facebook.
"Сегодня была полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей, однако в течение часа мы смогли с помощью 2,5 мегаваттного генератора и устройства плавного пуска запустить газодувную машину номер 3 и возобновить выдачу кокса и собственную генерацию. Мы живы и продолжаем работать", - написал он.
Он добавил, что во время осмотра ЛЭП было выявлено повреждение, однако режим тишины сегодня не был обеспечен. Директор АКХЗ расчитывает, что 7 марта удастся восстановить энергоснабжение города, завода и ДФС.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, остановка, АТО, коксохим
Читайте также:
- Боевики заявили об обстреле Зайцево и оправдываются за обстрел Авдеевки
- Руины, тюльпаны, братья меньшие: новые фото с авдеевской "промки" (ФОТО)
- Защитники Авдеевки рассказали про подлость и трусость боевиков
- В прифронтовые города переброшены новые силы
- Как из Авдеевки эвакуируют раненых (ВИДЕО)
- ФОТОФАКТ: кошки-связные из Авдеевки
- Директор Авдеевского коксохима сообщил о кратковременной полной остановке предприятия22:00
- На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России19:38
- У жителя Мариуполя на улице забрали ребенка18:59
- В "ЛДНР" заявили о поставках угля в Россию18:38
- В зоне АТО почти полтысячи человек пропали без вести17:45
- Вопреки обстрелам Авдеевский коксохим продолжает работу17:10
- Ремонтники не смогли починить ЛЭП возле Авдеевки17:00
- Украина в Гааге: не все, кто воюет на Донбассе, террористы14:48
- В Авдеевке прошел митинг против торговой блокады Донбасса14:10
- Плотницький заявив про збільшення фінансування «ДНР» з боку РФ – Тимчук14:00
- Директор Авдеевского коксохима сообщил о кратковременной полной остановке предприятия22:00
- Гражданство Насирова: у НАБУ появились доказательства21:40
- Насколько сократились денежные резервы Украины21:17
- Дело Насирова: Соломенский суд Киева снова «заминировали»20:53
- Украинцам в оккупации назвали условия выплаты пенсий20:40
- Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос20:20
- Иск против России: стоит ли ждать положительного решения20:00
- Запуск ракет КНДР: появились требования НАТО19:48
- На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России19:38
- Почему миллионеры массово бегут из ЕС19:15
- Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос20:20
- Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок11:48
- 10 советов, как избавиться от «хронической» спешки08:48
- Чому закладає ніс під час сну?08:32
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию
- В "ДНР" появились проблемы с поставками продуктов питания
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"