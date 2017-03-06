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Плотницький заявив про збільшення фінансування «ДНР» з боку РФ – Тимчук
На власній Facebook-сторінці військовий експерт Дмитро Тимчук повідомив, що, на думку ватажка самопроголошеної «ЛНР» Ігоря Плотницького, Російська Федерація нерівномірно розподіляє кошти для очолюваної ним «республіки» та «ДНР», знайшовши цьому логічне пояснення, про що інформує replyua.net.
Зазначається, що Плотницький вирішив порівняти обсяги фінансування з боку Кремля на невизнані республіки, наголосивши, що очолюваній Олександром Захарченко «ДНР» дістається більше коштів.
«У поточному році на фінансові потреби для ремонтних доріг та для їх підтримки у «ДНР» передбачається двісті мільйонів рублів, у той час, як для «ЛНР» Москва виділила лише шістдесят мільйонів рублів», - зауважив очільник луганських бойовиків. Крім цього, він зауважив, що причиною того, що кошти між «республіками» розподіляються нерівномірно, є корупційні схеми у російському Мінеконромрозвитку. Як відомо, саме у цьому відомстві відповідають за усі сфери життєдіяльності підконтрольних терористам «республік».
Варто зазначити, що, у відповідності з інформацією Муси Магометова, очільника коксохімічного заводу в Авдіївці, терористи обстріляли лінії електропередач, через що підприємство знеструмлене.
Теги: Донбасс, финансирование, ДНР, Плотницкий
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