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Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Авдеевки
11.03.2017 17:31
Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.
"Боевики "ДНР" обстреливают Авдеевку. Попадания в жилые дома на ул. Менделеева, 3 и 5, а также на ул. Чкалова, 28. К счастью, пострадавших нет. Город вновь без электричества", - написал он.
В главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что в одном доме повреждена крыша, а во втором в результате прямого попадания разрушена квартира на 5 этаже.
Напомним, из-за обстрелов боевиков сегодня после обеда Авдеевка снова осталась без света.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, жилье, обстрелы
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