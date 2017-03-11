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Архив - Донецкая область

Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Авдеевки

11.03.2017 17:31
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Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Авдеевки

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

"Боевики "ДНР" обстреливают Авдеевку. Попадания в жилые дома на ул. Менделеева, 3 и 5, а также на ул. Чкалова, 28. К счастью, пострадавших нет. Город вновь без электричества", - написал он.

 В главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что в одном доме повреждена крыша, а во втором в результате прямого попадания разрушена квартира на 5 этаже.

Напомним, из-за обстрелов боевиков сегодня после обеда Авдеевка снова осталась без света. 

 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, жилье, обстрелы
 
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