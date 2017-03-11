Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Авдеевки

11.03.2017 17:31

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

"Боевики "ДНР" обстреливают Авдеевку. Попадания в жилые дома на ул. Менделеева, 3 и 5, а также на ул. Чкалова, 28. К счастью, пострадавших нет. Город вновь без электричества", - написал он.

В главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что в одном доме повреждена крыша, а во втором в результате прямого попадания разрушена квартира на 5 этаже.

Напомним, из-за обстрелов боевиков сегодня после обеда Авдеевка снова осталась без света.