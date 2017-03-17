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В среднесрочной перспективе, связь РФ и "ЛДНР"происходит - Айвазовская
Отсутствие написанного сценария об интеграции Донбасса в состав РФ не означает, что его совсем нет. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразила представитель политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская.
"Нужно понимать, что в среднесрочной перспективе, к сожалению, вопрос связей с РФ со стороны самопровозглашенных республик и боевиков происходит. Речь идет о единой валюте, признании паспортов, замкнутые циклы производства и потенциальную торговлю. Блокада способствовала тому, чтобы этот процесс был немного ускоренный, хотя мы не можем исключить, что этот вариант рассматривался РФ и ранее. Акцент на том, что нет написанных сценариев, не значит, что их вообще нет", - сказала она.
Комментируя заявление, что Россия может отменить решение о признании "документов" так называемых "ДНР" и "ЛНР", Айвазовская заявила, что это "старая песня".
"Там более широкий перечень требований, среди которых выборы. Это довольно старая песня и тезисы, касающиеся реализации сценария Кремля в той последовательности, в которой, по их мнению, кажется им более перспективным и соответствует их конечной цели - сужение или формальный суверенитет государства Украина", - добавила она.
Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сценарии по интеграции так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав России отсутствуют.
Фото: 112.ua
Теги: Россия, Донбасс, интеграция, ДНР, ЛНР
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