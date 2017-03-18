Еще один боевик воспользовался программой "Тебя ждут дома"

18.03.2017 14:45

Полиция Славянска и представители СБУ проводят проверку «деятельности» бывшего участника незаконных вооружённых формирований, который добровольно рассказал о том, что весной 2014 года дежурил на блокпосту боевиков. После проверки на причастность к тяжким правонарушениям он может быть освобождён от уголовной ответственности.

Житель Славянска 1971 года рождения, проживающий в микрорайоне Черевковка, решил воспользоваться программой «Тебя ждут дома», дающей возможность бывшим участникам незаконных вооружённых формирований избежать уголовной ответственности за свои деяния.

Сотрудники Славянского отдела полиции совместно с представителями Службы безопасности Украины тщательно изучили всю его «деятельность» в период оккупации города. В конце апреля мужчина пришёл на блокпост боевиков, находящийся неподалёку от его дома. После короткого «собеседования» командир группы боевиков с позывным «Старый» выдал ему пистолет и жезл для регулировки транспортного движения, с которыми нужно было досматривать автомобили, въезжающие в город. За эту работу все местные жители получали только «сухпаёк».

В середине июня, примерно за две недели до освобождения города украинскими военными, добровольный помощник террористов попросил «расчёт» и спрятался у себя дома. Впоследствии он сменил место жительства, официальной работы не имел — занимался ремонтом автомобилей. При этом более двух с половиной лет мужчина прожил с постоянным страхом перед ответственностью за свои действия.

Если слова подозреваемого найдут своё подтверждение и не будет установлено его причастности к тяжким преступлениям, то, согласно ч.6 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», он будет освобожден от уголовной ответственности, отмечает Славянский отдел полиции Донецкой области.