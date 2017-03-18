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Плотницкому пришлось "давать задний ход" по поводу заявления о референдуме и присоединении к РФ

18.03.2017 15:39
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Плотницкому пришлось "давать задний ход" по поводу заявления о референдуме и присоединении к РФ

Главарь самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что проведение референдума о присоединении псевдореспублики к Российской Федерации в ближайшее время не запланировано. пишут сепаратистские СМИ.

 В комментарии российским СМИ, которых заинтересовало вчерашнее заявление Плотницкого о том, что он ратует за проведение на Донбассе референдума о присоединении к России, главарю луганских террористов пришлось давать "задний ход".

"В ближайший месяц мы проводить референдум точно не будем, — заявил Плотницкий. — На самом деле там вопрос шел о том, будем ли мы проводить референдум, если это потребуется. Я сказал — да, когда встанет вопрос и будет необходимость проведения этого референдума, конечно же, мы проведем. Всему свое время".

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверяет: сценарии по интеграции самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в состав России отсутствуют.

Представитель от Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы минских переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе — Ольга Айвазовская — прокомментировала вероятность официального принятия Россией "донбасских республик" под своё крыло.


Фото: 112.ua/

Теги: Россия, Донбасс, приступ, заяц, ДНР, ЛНР, Плотницкий
 
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