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Нацгвардейцы выловили террориста "днр" в Мариуполе
20.03.2017 21:15
Военнослужащие Национальной гвардии задержали боевика террористической организации "днр" в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Согласно сообщению, пеший патруль остановил мужчину для проверки документов.
При требовании нацгвардейцев предоставить паспорт он начал заметно нервничать, что и стало причиной для более детальной проверки. В ходе проверки по базе Ситуационного центра было установлено, что мужчина является участником незаконного вооруженного формирования "днр".
Мужчину задержали и доставили в Центральный отдел полиции для дальнейших следственных действий.
Ранее группа "ИС" сообщала, что за минувшие сутки в АТО пятеро бойцов ранены, интенсивность обстрелов снизилась.
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, ДНР, нацгвардия
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