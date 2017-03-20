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Архив - Донецкая область

Нацгвардейцы выловили террориста "днр" в Мариуполе

20.03.2017 21:15
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Нацгвардейцы выловили террориста "днр" в Мариуполе

Военнослужащие Национальной гвардии задержали боевика террористической организации "днр" в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Согласно сообщению, пеший патруль остановил мужчину для проверки документов.

При требовании нацгвардейцев предоставить паспорт он начал заметно нервничать, что и стало причиной для более детальной проверки. В ходе проверки по базе Ситуационного центра было установлено, что мужчина является участником незаконного вооруженного формирования "днр".

Мужчину задержали и доставили в Центральный отдел полиции для дальнейших следственных действий. 

Ранее группа "ИС" сообщала, что за минувшие сутки в АТО пятеро бойцов ранены, интенсивность обстрелов снизилась.



Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, ДНР, нацгвардия
 
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