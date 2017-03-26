В оккупированной Макеевке презентовали "семейный" глянец (ФОТО)

26.03.2017 19:58

В оккупированной «ДНР» Макеевке прошла презентация женского «глянцевого журнала» под названием «Четыре сезона».

По информации сепаратистских СМИ, «журнал» будет иллюстрированным, выпускаться «издание» будет на 128 страницах.

«Нам давно хотелось посеять добрые семена спокойствия, мира в наше неспокойное время. Мы хотим показать, что семья — главная ценность», — говорится в сообщении.

Источник: donpress.com.