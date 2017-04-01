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Архив - Донецкая область

В Курахово полиция задержала харьковчанина, пытавшегося сесть в автобус с 3 боевыми гранатами

01.04.2017 18:08
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В Курахово полиция задержала харьковчанина, пытавшегося сесть в автобус с 3 боевыми гранатами

Задержан житель Харьковской области, который в Курахово пытался сесть в автобус с тремя боевыми гранатами,  сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области. 

Получив оперативную информацию, сотрудники Марьинского отделения полиции остановили для проверки подозрительного мужчину, который занервничал, увидев полицейский патруль. 

Оказалось, что 30-летний житель Харьковской области прячет в кармане куртки три гранаты Ф-1 и запалы к ним. С этим взрывным багажом он собирался сесть в автобус, полный людей. 

Мужчина пояснил, что нашел боеприпасы в начале марта возле Кураховского водохранилища. Вместо того, чтобы сдать их в полицию, он пытался тайком вывезти их в Харьковскую область. 

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы. 

С 31 марта все железнодорожные и автовокзалы области полиция взяла под круглосуточную охрану в связи с проведением антитеррористических мероприятий. 


Фото: www.mvs.gov.ua

Теги: Донбасс, Курахово, Харьковская область, житейская история, Полиция Донбасса, гранаты
 
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