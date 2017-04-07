Оккупированный Донецк: движение транспорта ограничено, людей гонят на Артема праздновать создание "республики"

07.04.2017 10:50

Движение транспорта сегодня будет ограничено в центре оккупированного Донецка в связи с "празднованием" годовщины "создания" террористической "ДНР". Об этом сообщается на так называемом "официальном сайте" "ДНР".



Отмечается, что сегодня с 8:00 до 13:00 в связи "с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня провозглашения "Донецкой Народной Республики", в центральной части Донецка будет ограничено движение транспортных средств.

При этом данную дату нельзя считать "всенародным праздником", поскольку жители оккупированной части Донецкой области об этом событии не помнят. Так, даже один из главарей "ДНР" Александр Ходаковский забыл про годовщину создания "ДНР". Он рассказал, что в пятницу жителей оккупированной части Донецкой области свозят на какое-то мероприятие, но не объясняют по какому поводу. "На конец недели намечены массовые мероприятия. Часть бюджетников любезно пригласили на улицу Артема, объявив сбор … Мирной массовке по традиции пока еще не объявили, по поводу чего сбор, и они искренне недоумевают: у них должно быть радостное настроение и улыбки на лицах, или нужно запасаться гневом и скорбью?", – написал он у себя на странице "Вконтакте", передает "Остров".





