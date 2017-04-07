Силовики сегодня должны быть готовы к возвращению Донбасса - Аваков

07.04.2017 15:09

Глава МВД Арсен Аваков во время визита в Северодонецк заявил, что уже сегодня силовики должны быть готовы к возвращению Донбасса. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Мы располагаем социологией, которая с той стороны, о том, что почти 70% людей хотят вернуться в Украину. Да, у них есть страхи, их постоянно зомбирует телевизионная путинская пропаганда. Но эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной. Поэтому мы сегодня должны быть готовы, и МВД, и полицейские, и ГосЧС, все остальные. Мы должны быть к этому готовы. Я ставлю такие задачи, когда мы говорим на серьезном совещании и для большой аудитории. И для пограничников, и для Нацгвардии, и для полицейских", - заявил министр.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о плане возврата оккупированных территорий Донбасса, который "не связан и с малейшими уступками путинскому режиму".

Чиновник также сказал, что мы находимся в таком промежутке времени, когда вопрос можно решить быстро и дипломатическим путем. "Не военным путем", - подчеркнул он.

Позже нардеп от "Народного фронта" и внештатный советник Авакова Антон Геращенко заявлял, что глава МВД Арсен Аваков и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, скорее всего, будут обсуждать план по возвращению Донбасса с президентом Украины.