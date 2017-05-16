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Ветеран АТО обвинил в Майдане и войне "миллионы украинцев-дебилов". ВИДЕО
Украинцы могут "благодарить" за Небесную Сотню и военную агрессию России те "миллионы дебилов", которые в 2010 году выбрали себе в президенты уголовника Виктора Януковича. Граждане Украины должны понимать, что уровень развития государства напрямую зависит от степени зрелости гражданского общества.
Такое мнение в эфире "Обозреватель.LIVE" высказал экс-доброволец "Айдара", популярный блогер Евгений Дикий.
По его словам, после развала Советского Союза украинцы могли начать строить себе нормальное государство, как это делали в то время поляки и жители стран Балтии.
Кого мы должны благодарить за 2014 год? Мы должны поблагодарить те миллионы украинских избирателей, которые в 1991 году выбрали себе вместо Вячеслава Чорновила Леонида Кравчука. Таким образом, законсервировали Украинскую ССР", - сказал блогер.
Дикий отметил, что граждане должны осознавать свою ответственность за государство, в котором они живут.
"Мы должны быть благодарны миллионам избирателей, которые в 1994 году выбрали Кучму. Мы должны поблагодарить за Небесную Сотню и за войну те миллионы избирателей, которые в 2010 году… Да, я понимаю, что президент Ющенко достал всех. Но, извините, быть настолько дебилами, чтобы вместо него выбрать себе уголовника… Ну, молодцы!" - заявил он.
"Вот за это мы теперь платим. И самое досадное то, что мы платим за это не жизнями тех, кто голосовал за Януковича, а жизнями других. Поэтому тоже надо понимать – то государство, которое у нас сейчас есть, оно не с неба упало", - добавил Дикий.
Теги: Донбасс, война, ветеран, обвинение, Майдан
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